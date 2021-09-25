Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Adem Yıkmaz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi evli ve bir çocuk babası Adem Yıkmaz hayatını kaybetti. Gazi Adem Yıkmaz için ipsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Adem Yıkmaz'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, askerlerin omuzlarında Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracınla taşındı. Yıkmaz'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında İbriktepe köyü aile kabristanlığında toprağa verildi.

(Mustafa Gülveren/İHA)