Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde korona virüsten öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde korona virüsten öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde korona virüsten öldü

Zonguldak'ta korona virüs tedavisi gören Kıbrıs gazisi Osman Ay, 19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta korona virüs tedavisi gören Kıbrıs gazisi Osman Ay, 19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti.

Bir süredir korona virüs hastalığı sebebiyle Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Osman Ay, 19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morgundan alınan Kıbrıs gazisi için cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Ay, Gaziler Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Vatandaşların 27 derece sıcaklıkta denize girdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor

Vatandaşların 27 derece sıcaklıkta denize girdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bensu Soral Düm Tek Tek
Spor Sergen Yalçın Burak Elmas Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde korona virüsten öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:31:35. #1.11#