Kıbrıs Gazisi, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

07.11.2020 14:30 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:35
Kıbrıs Gazisi, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mahmut Akar (67), düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mahmut Akar (67), düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Mahmut Akar için bugün ilçeye bağlı Orhaniye köyünde askeri tören düzenlendi. Törene, Akar ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez ve vatandaşlar katıldı.Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cami avlusuna getirilen Mahmut Akar'ın cenazesi, öğle vakti Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


Kıbrıs Gazisi, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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