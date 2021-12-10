Kıbrıs gazisi Ali Mülayim Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kıbrıs gazisi Ali Mülayim Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Ali Mülayim Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

İstanbul'da hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Mülayim'in cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Mülayim'in cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'dan Taşova'ya getirilen Mülayim'in cenazesi, Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Geydoğan köyünde defnedildi.

Cenaze törenine Mülayim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkan Vekili Erkan Kaplan ile vatandaşlar katıldı.

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AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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