Kibariye'nin kızının son hali görenleri şaşırttı! Birgül Küçükbalçık kimdir?
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Kibariye'nin kızının son hali görenleri şaşırttı! Birgül Küçükbalçık kimdir?

15.01.2021 14:30 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:33
Kibariye'nin kızının son hali görenleri şaşırttı! Birgül Küçükbalçık kimdir?

Ses sanatçısı Kibariye'nin kızı son halini görenleri şaşırttı! Geçtiğimiz günlerde anne olan olan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kimdir? sorusu ile gündeme geldi.

1999 yılına Ali Küçükbalçık ile evlenen, asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye'nin kızı anne oldu. Genç yaşta anne olan Kibariye'nin kızının son hali görenleri şaşırttı! Birgül Küçükbalçık kimdir? İşte detaylar..

KİBARİYE'NİN KIZININ SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Annesi Kibariye'ye benzerliğiyle dikkat çeken Birgül Küçükbalçık geçenler anne oldu. Kibariye ise ilk torununu eline aldı. Geçtiğimiz sene mayıs ayında dünya evine giren

Birgül Küçükbalçık, anne olmasıyla magazin dünyasına oturdu.

Kibariye'nin kızının son hali görenleri şaşırttı! Birgül Küçükbalçık kimdir?

BİRGÜL KÜÇÜKBALÇIK KİMDİR?

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2000 yılında dünyaya geldi. Geçtiğimiz sene 2019 yılında 5 yıllık ilişkisi ile dünya evine girmek istese de ailesinin karşı çıkması nedeniyle biraz uğraştık sonra Bülent Burak ile nikah masasına oturdu. 2019 yılında dünya evine giren Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz günlerde nur topu gibi bir çocuk sahibi oldular.

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