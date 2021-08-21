Kibar: "Kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem veriyoruz"
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Kibar: "Kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem veriyoruz"

Kibar: 'Kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem veriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediye olarak kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem verdiklerini söyledi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediye olarak kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem verdiklerini söyledi.

Fatsa Belediyesi Yaz Etkinlikleri devam ediyor. Belediye Gösteri Sanatları Atölyesi'nin Atatürk Parkı Anfi Tiyatro ve Uzunkum Plajı haricinde kırsal mahallelerde de gösteriler gerçekleştiriyor. Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları kırsal mahalleler olan Yalıköy Mahallesi ve Meşebükü Mahallelerinden sonra dün akşam da Hatipli Mahallesi'nde etkinlik yapıldı.

Fatsa Belediyesi Yaz Etkinliklerinin mahallelerinde de gerçekleşmesinden memnun olduklarını söyleyen Hatipli Mahallesi sakinleri, "Pandemi döneminde çok sıkıldık. Hem bizler hem de çocuklarımız evde kalmaktan bunalmıştık. Şuanda fındık hasadı dönemindeyiz. Yaz sıcağında evlerde durulmuyor. Sağ olsun belediye başkanımız, bu yaz böylesine güzel bir etkinlik yapmayı düşünmüş. Çok eğleniyoruz, çok keyif alıyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Belediye olarak kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem veriyoruz"

Fatsa'nın kültür ve sanata değer verdiğini belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa denilince kültür, sanat, medeniyet ve şehir çağrışımlarını yaptırır. Bu anlamda belediye olarak kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımızı ortak bir sevinç ve neşeyle duygu birliği etrafında buluşturan bu tür etkinliklerimizi önemsiyoruz. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte Uzunkum Plajı Yaz Etkinliklerimize start verdik. Aynı zamanda Atatürk Parkı Amfi Tiyatro alanında çok güzel eğlenceli programlar organize ediyoruz. Ayrıca fırsat buldukça kırsal mahallelerimize giderek etkinlik yapıyoruz. Yaz Etkinliklerimizle Fatsamıza dinamizm ve hareketlilik katarak özlediğimiz, hasret kaldığımız günlere kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi. - ORDU

Kibar: 'Kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem veriyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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