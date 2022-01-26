Kibar Feyzo nerede çekilmiştir? Kibar Feyzo ne zaman çekildi, konusu nedir? Kibar Feyzo nerede çekildi?
Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Kibar Feyzo filmi hakkında Kibar Feyzo nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo, aşkı uğruna gurbete giden bir gencin, köyündeki ağanın, köylülere yaptıkları karşısında girdiği mücadeleyi komik bir dille ele alır. Peki, Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo oyuncuları haberimizde.
Kibar Feyzo nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimleri bir araya getiren Kibar Feyzo filmi 1978 yılında yapıldı ve senaristliğini de İhsan Yücel üstlendi. Feyzo, aşkına engel olan ağa ve annesine karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu savaşta galip gelen Feyzo'nun çabası olacaktır. Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo oyuncuları kim? İşte, Kibar Feyzo filmi hakkında detaylı bilgi...
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yürüttüğü Kibar Feyzo filmi, 1978 yılında komedi türünde yapıldı.
Sevdiği kız olan Gülo ile evlenmek isteyen Feyzo başlık parasını toplamak için İstanbul'a gider. Şehirde gördüklerinden sonra aslında Maho Ağa'nın köylüleri köle gibi kullandığını anlar ve Ağa'ya karşı mücadeleye girişir. Feyzo, köylüleri feodal sisteme karşı ayaklandırır, onların bilinçlenmesini sağlar. Ancak Ağa'yı devirmek pek de kolay olmayacaktır.
Kibar Feyzo filminin çekimleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi bir konakta gerçekleştirildi.
Şehir hayatı ile köy yaşamını kıyaslama şansını yakalayan Feyzo, köylüleri içinde bulundukları dünyadan çıkarmaya çalışır. İşte oyuncular:
- Kemal Sunal
- Müjde Ar
- Adile Naşit
- Şener Şen
- İhsan Yüce
- İlyas Salman
- Erdal Özyağcılar