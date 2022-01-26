Kibar Feyzo nerede çekilmiştir? Kibar Feyzo ne zaman çekildi, konusu nedir? Kibar Feyzo nerede çekildi?

Kibar Feyzo nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimleri bir araya getiren Kibar Feyzo filmi 1978 yılında yapıldı ve senaristliğini de İhsan Yücel üstlendi. Feyzo, aşkına engel olan ağa ve annesine karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu savaşta galip gelen Feyzo'nun çabası olacaktır. Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo oyuncuları kim? İşte, Kibar Feyzo filmi hakkında detaylı bilgi...

KİBAR FEYZO KONUSU

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yürüttüğü Kibar Feyzo filmi, 1978 yılında komedi türünde yapıldı.

Sevdiği kız olan Gülo ile evlenmek isteyen Feyzo başlık parasını toplamak için İstanbul'a gider. Şehirde gördüklerinden sonra aslında Maho Ağa'nın köylüleri köle gibi kullandığını anlar ve Ağa'ya karşı mücadeleye girişir. Feyzo, köylüleri feodal sisteme karşı ayaklandırır, onların bilinçlenmesini sağlar. Ancak Ağa'yı devirmek pek de kolay olmayacaktır.

KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?

Kibar Feyzo filminin çekimleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi bir konakta gerçekleştirildi.

KİBAR FEYZO OYUNCULARI

Şehir hayatı ile köy yaşamını kıyaslama şansını yakalayan Feyzo, köylüleri içinde bulundukları dünyadan çıkarmaya çalışır. İşte oyuncular:

Kemal Sunal

Müjde Ar

Adile Naşit

Şener Şen

İhsan Yüce

İlyas Salman

Erdal Özyağcılar

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