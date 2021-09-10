Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

İZMİR'in Buca ilçesinde, tanımadığı kişinin kezzaplı saldırısına uğrayan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı (48), sol gözünü kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Olayın ardından ortadan kaybolan şüphelinin belirlenip, yakalanması için polis çalışma başlattı. Saldırı anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 2 Temmuz'da, Yiğitler Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinin önünde oturan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin kezzaplı saldırısına uğradı. Tatlı'nın bağırışlarının ardından şüpheli, olay yerinden kaçtı. Tatlı, üzerindeki tişörtü çıkarırken, çevredeki esnaf tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun süren tedavisinin ardından sol gözünü kaybeden Tatlı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluştu.