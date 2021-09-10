Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti - Haberler
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Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

İZMİR'in Buca ilçesinde, tanımadığı kişinin kezzaplı saldırısına uğrayan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı (48), sol gözünü kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

İZMİR'in Buca ilçesinde, tanımadığı kişinin kezzaplı saldırısına uğrayan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı (48), sol gözünü kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Olayın ardından ortadan kaybolan şüphelinin belirlenip, yakalanması için polis çalışma başlattı. Saldırı anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 2 Temmuz'da, Yiğitler Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinin önünde oturan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin kezzaplı saldırısına uğradı. Tatlı'nın bağırışlarının ardından şüpheli, olay yerinden kaçtı. Tatlı, üzerindeki tişörtü çıkarırken, çevredeki esnaf tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun süren tedavisinin ardından sol gözünü kaybeden Tatlı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluştu.

KAÇARKEN KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP ÇÖPE ATMIŞ

Saldırının ardından polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelinin şapka ve maske taktığı, olay sonrası ara sokakta üzerini değiştirdiği ve kıyafetlerini çöpe attığı belirlendi. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma sürüyor.

'KİMSEYLE HUSUMETİM YOK'

Şüphelilerin yakalanmasını isteyen İsa Tatlı, "2 Temmuz'da dükkanımın önünde otururken, hiç tanımadığım biri yüzüme kezzap atarak, beni yere düşürmeye çalıştı ardından soygun girişiminde bulundu. BağIrışlarımın ardından panik yaparak kaçtı. Olayın ardından sol gözümü kaybettim. 5 gün Bozyaka, 4 gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüm ve tedavim hala sürüyor. Evden çıkarken korkarak çıkıyorum çünkü tanımadığım bir insan tarafından saldırıya uğradım. Kimseyle bir husumetim yok, burada 30 yıllık esnafım, kuyumculuk yapıyorum. Bana bunu yapan kişinin yakalanmasını istiyorum" dedi.


Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu, sol gözünü kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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