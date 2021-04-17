Kezban Hatemi kimdir? Kezban Hatemi biyografisi!

Uzmanlık alanları İslam hukuku, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve hayvan hakları olan Hatemi, halen Teknik Üniversitesi ve Darülaceze Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği görevini de yürütmektedir. Kezban Hatemi kimdir, kaç yaşında? Kezban Hatemi nereli, mesleği nedir? Kezban Hatemi hayatı ve biyografisi nedir?

Uzmanlık alanları İslam hukuku, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve hayvan hakları olan Hatemi, halen Teknik Üniversitesi ve Darülaceze Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği görevini de yürütüyor. Ulusal ve uluslararası sokak çocukları ve uyuşturucu ile mücadele için çeşitli konferans ve sempozyumlara konuşmacı olarak katılıyor. Kezban Hatemi kimdir, kaç yaşında? Kezban Hatemi nereli, mesleği nedir? Kezban Hatemi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KEZBAN HATEMİ KİMDİR?

Kezban Hatemiİstanbul'da2 Kasım 1950 tarihinde Şahver ve Ali Demirci çiftinin kızı olarak Zincirlikuyu'da dünyaya geldi. Liseyi Nişantaşı Kız Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyarak 1972 yılında mezun oldu. Aynı okulda doktorasını tamamlayan Hatemi İstanbul Barosu'nda kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı.

Türk siyasi hayatında tarihi davalardan biri olarak kabul edilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu şiirin ardından başlayan yargı sürecinde ön safta bulundu. Hrant Dink cinayetinin ardından açılan davada eşi Rakel Dink'in avukatlığını da üstlendi.

Uzmanlık alanları İslam hukuku, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve hayvan hakları olan Hatemi, halen Teknik Üniversitesi ve Darülaceze Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği görevini de yürütüyor. Ulusal ve uluslararası sokak çocukları ve uyuşturucu ile mücadele için çeşitli konferans ve sempozyumlara konuşmacı olarak katılıyor.

Katolik, Ortodoks ve Süryani cemaatlerinin kurumsal, Patrik Bartholomeos'un kişisel avukatı olan Kezban HatemiPapa 2. Jean Paul'ün davetlisi olarak Vatikan'a gitti.

Kezban Hatemi, 3 Nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Güneydoğu Anadolu Bölgesinden girdi.

1995 yılında Ekim-Şubat ayları arasında "Elmanın Yarısı" adlı televizyon programını düzenleyerek yönetti.

Kezban Hatemi'nin fotoğraf çekmek, ebru yapmak, tespih ve resim koleksiyonu yapmak hobileri arasında bulunuyor.

Kezban Hatemi, 26 ağustos 1972 tarihinde avukat Hüseyin Hatemi ile evlendi. Çiftin Mehmet Ali adında bir oğlu oldu.