Ketenciler Gençlik Kampı yenileniyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ketenciler Gençlik Kampı'nda yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ketenciler Gençlik Kampı'nda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Etüt Proje ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Ekipler, kamp alanında bulunan bungalov evleri tümüyle yeniden dizayn ederek, daha fonksiyonel ve konforlu özellikleriyle yeni bir yaşam alanı ve farklı bir konsepte dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. Ketenciler Gençlik Kampı'nda yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ketenciler Gençlik Kampımızı daha fonksiyonel ve verimli kullanabileceğimiz bir konsepte dönüştürüyoruz. Çalışmalarımız hızla ilerliyor. Hızla gelişen dünyamızda çağın gerektirdiği yenilik ve gelişmeleri yakından takip ederek, Kartepe'mizin geleceğine en güzel yatırımları yapmak için ekibimle birlikte heyecanla çalışıyoruz. İlerleyen haftalarda işlevleriyle birlikte son halini paylaşacağız" dedi. - KOCAELİ