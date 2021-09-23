Kestel Mahallesi'ndeki imam evi Başkan Özcan'ın talimatıyla yenilendi

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi ekipleri, Kestel Mahallesi'nde atıl vaziyette bulunan imam evi Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla baştan sona yeniledi.

Merkez mahallelerinin yanı sıra kırsal alanlarda da yatırıma devam eden Nazilli Belediyesi, Kestel Mahallesi'nde kullanılamaz durumda olan imam evini yeniledi. Çalışmaları yakından takip eden Kestel Mahalle Muhtarı Yılmaz Sevinin, "Öncelikle Nazilli Belediyemize teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz lojman, imam evimiz. Eski bir bina olduğu için belediye başkanımızdan Allah razı olsun, bizleri kırmadı ve yeniledi. Bugün itibariyle sıva işlemleri yapıldı ve kapılarımız takılıyor. Fazla bir eksiğimiz kalmadı. Yakında yeni imamımız evine kavuşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" sözlerini kaydetti.

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kestel Cami İmamı Habib Demir Çelik, "Cami lojmanımız epey eskiydi. 2 oda 1 salon şeklinde Nazilli Belediyesi tarafından yenilendi. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe genelinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Özcan, "Mahalle Muhtarımız Yılmaz Sevinin'in talebi ve saha ekiplerimizin incelemelerinin ardından Kestel Mahallemizde çalışmalarımızı başlatmıştık. Kış aylarının yaklaşması ile faaliyetlerimize hız verdik ve bugün itibariyle çalışmalarımızda sona yaklaştık. Eski ve kullanılamaz durumda olan imam evimiz ekiplerimizce baştan sona yenilendi. Hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN