Kestel Mahallesi'ndeki imam evi Başkan Özcan'ın talimatıyla yenilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kestel Mahallesi'ndeki imam evi Başkan Özcan'ın talimatıyla yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kestel Mahallesi'ndeki imam evi Başkan Özcan'ın talimatıyla yenilendi

Nazilli Belediyesi ekipleri, Kestel Mahallesi'nde atıl vaziyette bulunan imam evi Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla baştan sona yeniledi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi ekipleri, Kestel Mahallesi'nde atıl vaziyette bulunan imam evi Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla baştan sona yeniledi.

Merkez mahallelerinin yanı sıra kırsal alanlarda da yatırıma devam eden Nazilli Belediyesi, Kestel Mahallesi'nde kullanılamaz durumda olan imam evini yeniledi. Çalışmaları yakından takip eden Kestel Mahalle Muhtarı Yılmaz Sevinin, "Öncelikle Nazilli Belediyemize teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz lojman, imam evimiz. Eski bir bina olduğu için belediye başkanımızdan Allah razı olsun, bizleri kırmadı ve yeniledi. Bugün itibariyle sıva işlemleri yapıldı ve kapılarımız takılıyor. Fazla bir eksiğimiz kalmadı. Yakında yeni imamımız evine kavuşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" sözlerini kaydetti.

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kestel Cami İmamı Habib Demir Çelik, "Cami lojmanımız epey eskiydi. 2 oda 1 salon şeklinde Nazilli Belediyesi tarafından yenilendi. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe genelinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Özcan, "Mahalle Muhtarımız Yılmaz Sevinin'in talebi ve saha ekiplerimizin incelemelerinin ardından Kestel Mahallemizde çalışmalarımızı başlatmıştık. Kış aylarının yaklaşması ile faaliyetlerimize hız verdik ve bugün itibariyle çalışmalarımızda sona yaklaştık. Eski ve kullanılamaz durumda olan imam evimiz ekiplerimizce baştan sona yenilendi. Hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Kestel Mahallesi'ndeki imam evi Başkan Özcan'ın talimatıyla yenilendi

Kestel Mahallesi'ndeki imam evi Başkan Özcan'ın talimatıyla yenilendi

Kestel Mahallesi'ndeki imam evi Başkan Özcan'ın talimatıyla yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı

Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Gülşen Cansu Dere
Spor Abdullah Avcı Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kestel Mahallesi'ndeki imam evi Başkan Özcan'ın talimatıyla yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:34:44. #1.17#