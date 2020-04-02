Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor Bursa'nın Kestel ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle nikahlar açık havada kıyılıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle nikahlar açık havada kıyılıyor.

Kestel Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tedbirleri üst seviyeye çıkartan belediye, evlilik müracaatı yapan çiftlerin nikah törenlerini ertelemiyor.

Çiftlerin nikah işlemleri, Kestel Belediyesi Nikah Memurluğunun bahçesinde şahitler dışında başka kişiler olmadan gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Önder Tanır, bu zorlu süreçte Kestel Belediyesi olarak çok ciddi tedbirler aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dezenfekte, hijyen ve denetim tedbirlerimizin yanı sıra nikah işlemleri için talepte bulunan çiftlerimizi geri çevirmiyoruz. Nikah Müdürlüğümüzün bahçesinde, davetlilerin katılımı olmadan, birer şahit ile nikah törenlerini gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA