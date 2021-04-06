Kestel'de kamyonetle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı
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Kestel'de kamyonetle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Emrah Taş - Haberler | Güncel
Kestel'de kamyonetle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Temel Ç, idaresindeki 16 ADG 460 plakalı otomobil, Barakfakih Kavşağı'nda Amil A. yönetimindeki 16 V 9880 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Refüjdeki ağaçlara da çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı Temel Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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