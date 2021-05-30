Kestel'de 237'inci güvenlik kamerası devreye girdi
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Kestel'de 237'inci güvenlik kamerası devreye girdi

Kestel'de 237'inci güvenlik kamerası devreye girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Kestel Belediyesi, ilçede park ve meydanlar gibi ortak kullanım alanların da güvenlik ve huzuru sağlamak için 237. kamerayı da devreye aldı.

Bursa'nın Kestel Belediyesi, ilçede park ve meydanlar gibi ortak kullanım alanların da güvenlik ve huzuru sağlamak için 237. kamerayı da devreye aldı.

Gelişen teknolojiyi kullanarak akıllı şehir olma yolunda önemli çalışmalar yürüten Kestel Belediyesi, toplum güvenliği ve huzuru noktasında da etkili adımlar atıyor. Kestel'de yaklaşık 2 yıl önce başlayan özellikle çocuk ve kadınların yoğun olarak kullandığı park ve meydan gibi ortak kullanım alanlarını 7/24 takip eden güvenlik kamerası sistemi çalışmaları hızla sürüyor.

Bu hafta itibarı ile ilçe genelinde 237.güvenlik kamerasının devreye alındığını açıklayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçe halkının huzuru ve güveninin her şeyden önce geldiğini söyledi. Başkan Önder Tanır, 7 gün 24 saat park ve meydan gibi ortak kullanım alanlarının takip edileceğini duyurarak, "Özellikle Kestel'imizi çocuk ve kadın dostu bir kent yapmayı çok önemsiyoruz. Onların günlük hayatta yaşam kalitelerini artırmak, beklentilerinin gerçekleştiği huzurlu ve güven içinde yaşadıkları modern bir Kestel hayalimizi adım adım gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda önümüzde ki dönemlerde fark oluşturacak birçok projeyi de inşallah hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu. - BURSA

Kestel'de 237'inci güvenlik kamerası devreye girdi
Kestel'de 237'inci güvenlik kamerası devreye girdi
Kestel'de 237'inci güvenlik kamerası devreye girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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