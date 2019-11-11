KESO, kuaför ve berberleri bir araya getirdi

11.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:43

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Kuşadası'nda ki Kuaför ve Berberleri özel bir gecede bir araya getirdi. Rama Otel'de gerçekleştirilen gecede protokol üyeleri berber ve kuaförleri yalnız bırakmazken etkinlikte mesleğin erbapları maharetlerini sergiledi.



Kuaför ve berberler dayanışma gecesine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan ve oda yönetimi, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve yönetimi, Kuşadası'ndaki Kuaför ve Berberlerinin yanı sıra kuaför ve berberlere destek amaçlı Kuşadası esnafından da yoğun katılım oldu. Gecede Kuşadası'nın en eski Kadın Kuaförü Hasan Subaşı ve en eski Erkek Berberi Yaşar Duyar'a mesleğe yapmış olduğu katkılarından dolayı birer plaket verildi.



Gecede konuşan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu Başkanı Ahmet Çalım "Esnaflarımız arasında birlik beraberliği arttırmak adına, aynı iş kolunda olan esnaflarımızın birbirleri ile dayanışma içerisinde olmasını sağlamak için böyle bir gece organize ettik. İlk olarak Kuaför ve Berberlerimiz ile başladığımız bu etkinliğe ilerleyen zamanlarda diğer iş kollarına yönelik de sürdürmeyi planlıyoruz. Bu gecede emeği geçen başta kuaför ve berberlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim" diyerek Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.



Geceye, Kuşadası Kadın Kuaförlerinin yapmış olduğu mini sovların yanı sıra sanatçılar Didem ve Harun Akın sahne performanslarıyla renk kattı. - AYDIN

Kaynak: İHA