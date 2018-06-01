Keşmir'de Zırhlı Araç Göstericilerin Üzerine Daldı: 3 Yaralı!

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı bölge Keşmir'in yazlık başkenti Şirinagar'da bugün gerçekleşen protestolarda milis güçlerle ve göstericiler karşı karşıya geldi. Milis güçlerine ait bir zırhlı polis aracı kalabalığın doğru ilerleyip insanları canlı canlı ezmesi ortalığı karıştırdı.

GÖSTERİCİLER BÜYÜK TAŞLAR

Hindistan ve Pakistan arasındaki sürekli çatışma yaşanan bölgesi olarak biline Keşmir'in başkenti Şirinagar'da gerçekleşen protestolarda milis güçler ve göstericiler yine karşı karşıya geldi. Milis güçlerine ait bir zırhlı polis aracı kalabalığın doğru ilerledi. Aracın ilerlemesini engellemeye çalışan göstericiler ise, bu sırada büyük taşlar fırlattı. Araca atılanlar arasında bir bisiklet bile vardı.

ARACIN ALTINDAKİ GÖSTERİCİ OBJEKTİFLERE TAKILDI

Zırhlı araç kalabalığın arasına dalıp göstericilere çarpınca, bir çok göstericiyi aracın altına alıp sürüklemeye başladı. Bir gösterici aracın altında kaldı. Gösterici çaresizce kurtulmaya çalışsa da araç üstünden geçti. AP'nin fotoğraflarında, aracın çarptığı bir başka protestocunun ayakları da dikkat çekiyor. Aracın ezdiği gösterici ağır yaralı halde hastaneye götürülürken, olaylarda iki kişinin daha yaralandığı bildirildi.