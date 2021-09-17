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Kesmeye çalıştığı varilin patlamasıyla yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel
Kesmeye çalıştığı varilin patlamasıyla yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde reklam firmasında çalışan Sinan Kalaycı (27), kesmek istediği varilin içinde sıkışan gazın patlaması sonucu yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde reklam firmasında çalışan Sinan Kalaycı (27), kesmek istediği varilin içinde sıkışan gazın patlaması sonucu yaralandı. Kalaycı, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde meydana geldi. Reklam firmasında çalışan Sinan Kalaycı, spiral motor ile reklam için kullanılacak varili kesmeye çalıştı. Kalaycı, bu sırada varilin içinde sıkışan gazın patlaması sonucu yaralandı. Patlama sesiyle olay yerine gelen yakındaki özel hastanenin doktoru, Kalaycı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Kalaycı'yı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde Kalaycı'nın ayakkabılarının parçalandığı da görüldü. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kesmeye çalıştığı varilin patlamasıyla yaralandı

Kesmeye çalıştığı varilin patlamasıyla yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kesmeye çalıştığı varilin patlamasıyla yaralandı - Haberler
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