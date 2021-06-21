Keskin, "Turizm sektörü gibi esnafta müjde bekliyor"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Pazar günü kısıtlamasının kaldırılmasını, gece kısıtlamanın saat 23.00'den sonra başlamasını ve esnafa faizsiz 100 bin TL destek kredisinin verilmesini istediklerini bildirildi.

Keskin yaptığı yazılı açıklama da,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısı sonrasında turizm sektörü için KDV desteği müjdesi verileceğini açıklamıştır.Esnaf camiası olarak biz de müjde bekliyoruz. Pandemi sürecinin mağdur kesimi olan esnaf ve sanatkar camiasının yeniden ayağa kalkabilmesi için hükümetimizden mutlaka faizsiz, 1 yıl ödemesiz en az 100 bin TL kredi desteğinin verilmesi gerekiyor. Esnafa verilen destek, milli ekonomiye geri dönüş yapar, esnafa verilen destek ekonomiye güçlü nefes aldırır, esnafa verilen destek kaybettirmez, ülkeye kazandırır. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan destek bekliyoruz." ifadelerini kaydetti.

Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısı sonrasındaPazar günü kısıtlamasının kaldırılmasını ve saat kısıtlamasının ise saat 23.00'den sonra başlatılmasını istediklerini de bildirerek, "Artık tam çalışma zamanıdır diyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler