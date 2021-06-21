Keskin, "Turizm sektörü gibi esnafta müjde bekliyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keskin, "Turizm sektörü gibi esnafta müjde bekliyor"

Keskin, 'Turizm sektörü gibi esnafta müjde bekliyor'
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Pazar günü kısıtlamasının kaldırılmasını, gece kısıtlamanın saat 23.00'den sonra başlamasını ve esnafa faizsiz 100 bin TL destek kredisinin verilmesini istediklerini bildirildi.

Keskin yaptığı yazılı açıklama da,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısı sonrasında turizm sektörü için KDV desteği müjdesi verileceğini açıklamıştır.Esnaf camiası olarak biz de müjde bekliyoruz. Pandemi sürecinin mağdur kesimi olan esnaf ve sanatkar camiasının yeniden ayağa kalkabilmesi için hükümetimizden mutlaka faizsiz, 1 yıl ödemesiz en az 100 bin TL kredi desteğinin verilmesi gerekiyor. Esnafa verilen destek, milli ekonomiye geri dönüş yapar, esnafa verilen destek ekonomiye güçlü nefes aldırır, esnafa verilen destek kaybettirmez, ülkeye kazandırır. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan destek bekliyoruz." ifadelerini kaydetti.

Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısı sonrasındaPazar günü kısıtlamasının kaldırılmasını ve saat kısıtlamasının ise saat 23.00'den sonra başlatılmasını istediklerini de bildirerek, "Artık tam çalışma zamanıdır diyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler

Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle toplanıyor
Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Angela Merkel Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Okay Yokuşlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keskin, "Turizm sektörü gibi esnafta müjde bekliyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 08:41:50. #1.14#

title