Keskin, "Esnafa hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz"

DOĞANŞEHİR, MALATYA (Bültenler) - Malatya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB)Başkanı Şevket Keskin, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Oda başkanları ile birlikte Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal, Doğanşehir Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsrafil Karahan, Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifiveaynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayramı ziyaret ederek, esnaf kurumlarının çalışmaları hakkında istişarede bulundu, ardından Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından verilen Ahilik Yemeğine katıldılar.

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal, Ahilik Haftası nedeniyle düzenledikleri Ahilik Yemeğine katılmalarından dolayı teşekkür ederken, Doğanşehir Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsrafil Karahan'da yine esnaf kuruluşları olarak birlikte hareket ettiklerini kaydetti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, esnaf kuruluşlarının birlik ve beraberlik içinde olmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Esnaf ve sanatkar kuruluşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olmasını görmek beni mutlu ediyor. Türkiye'nin birliğe ve beraberliği ihtiyacı var, esnaf ve sanatkarın birliğe ihtiyacı var. Oda başkanlarımız ve kooperatif başkanlarımız birlik içinde esnafımıza hizmet veriyorlar. Önemli olan Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu, esnafa hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğunu bilmektir. Bu düşünceden başka bir amacımız yoktur. Esnafa hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Doğanşehir'deki esnaf kuruluşu başkanlarımıza ve yönetimlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Keskin, esnaftan gelen her türlü sitem ve eleştiriye her zaman açık olduklarını ve yapılan eleştirileri saygıyla karşıladıklarını kaydetti.

Doğanşehir Merkez Camii'nde Cuma namazı sonrasında Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından verilen ahilik Yemeğine İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Ja

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