Keskin'de yeni itfaiye hizmet binası için çalışmalar başladı

Keskin Belediyesince ilçeye hizmet etmesi için şartları iyileştirilen yeni itfaiye binasının yapımı için ilk kazma vuruldu.

Keskin Belediyesince ilçeye hizmet etmesi için şartları iyileştirilen yeni itfaiye binasının yapımı için ilk kazma vuruldu.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ın talimatlarıyla itfaiye teşkilatını modernize ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Keskin Belediyesine tahsis edilen alanda İtfaiye Hizmet Binası için adımlar atıldı. İtfaiye teşkilatını gelişen teknolojiye göre yenileyen Keskin Belediyesi, olası olaylarda can ve mal kaybının önüne geçmek vakalara daha hızlı müdahale edebilmek için hakim noktada kurulacak yeni hizmet binasının yapımına başladı. İçerisinde itfaiye garajı, hizmet binası, su tankı doldurma alanları bulunacak itfaiye binasının yıl içerisinde bitirerek faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Son modern sistemle yapılan itfaiye binası 7 gün 24 saat vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verecek.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Yıldırım, yeni binanın en kısa süre içerisinde faaliyete geçirileceğini belirterek hayırlı olmasını temennisinde bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı