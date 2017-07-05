Keskin'de Yaz Spor Okulu Açıldı

Keskin Belediyesi Yaz Spor Okulları törenle açıldı.



Keskin Belediyesinin düzenlediği yaz spor okularının açılışı törenle yapıldı.



Kaymakam Muammer Köken, Keskin Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan gençlerin yorucu bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını ve iyi bir tatili hakkettiklerini söyledi.



Belediye Başkanı Dede Yıldırım ise öğrencilerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için badminton, tekvando, boks, voleybol, futbol, yüzme kursları düzenlediklerini belirterek, "Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Gençliğe çok önem vermek gerekiyor. Belediye olarak her türlü desteğe hazırız. Kapımız her zaman açık." dedi.