Keskin'de çadırda Kovid-19 aşısı yapılıyor

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana kurulan çadırda ülke genelindeki aşılama seferberliği kapsamında, esnaf ve vatandaşlara aşı yapılıyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana kurulan çadırda ülke genelindeki aşılama seferberliği kapsamında, esnaf ve vatandaşlara aşı yapılıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda, mobil aşı ekibi, 18 yaş üstü tüm vatandaşların randevusuna bakmaksızın aşılarını yapıyor.

Keskin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Süha Çetin, AA muhabirine, ekiplerinin ilçe meydanında aşı uygulamasına başladığını söyledi.

İki doz Sinovac aşısı olanlara 3. doz olarak BionTech teşvikiyle birlikte kendilerinin de çalışmalarını hızlandırdığını belirten Çetin, "Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Kendimiz de olduk. Aşılar gayet güvenilir ve sağlıklı. Bu salgından kurtulmak için hepimizin aşılanması gerekiyor. Devletimiz bizi aşı ile destekliyor. Bize düşen de vatandaşlarımızı bulup, ikna ederek aşılarını yapmak." diye konuştu.

Vatandaşların aşıya ilgi gösterdiği gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver