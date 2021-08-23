Keskin: "Birlikte fikir geliştiriyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keskin: "Birlikte fikir geliştiriyoruz"

Keskin: 'Birlikte fikir geliştiriyoruz'
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Darende ilçesinde ziyaret ettiği esnafların sorun ve taleplerini dinleyip çözüm önerileri noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Keskin, beraberinde Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Soylu ve Darende Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kasım Gücük ile birlikte ilçe merkezindeki esnafları tek tek işyerlerinde ziyarete ederek görüştü.

Keskin, "7'den 70'e esnaflarımızı birinci ağızdan dinliyoruz, ortak akılla hareket ediyoruz. Esnafımızın taleplerini yerinde dinleyip, çözüm önerileri noktasında birlikte fikir geliştiriyoruz." dedi.

Keskin, pandemi dönemi nedeniyle esnaf camiasının sıkıntı içinde olduğunu belirterek, "Ekonomideki durum gerçekten sıkıntılı. Esnaf camiası olarak mevcut işimizi nasıl koruyacağımızın çabasını veriyoruz. Esnafın sermayesini biriktirmesi uzun yıllar alıyor, ancak sermayesini ekonomik sıkıntılarda aylar içinde kaybedebiliyor, tekrar eski sermayesini kazanması ise yine uzun yıllar alıyor. Esnafımızın bu süreci atlatabilmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan uzun vadeli, 1 yıl ödemesiz, faizsiz 100 bin TL kredi talep ediyoruz." dedi.

Keskin, esnaf ve sanatkarları mutlaka Covid-19 aşılarını yaptırmalarını isteyerek, "Bir daha kapanma olursa bunun faturasını yine esnaf olarak biz çekeceğiz. Mutlaka aşılarımızı yaptıralım." dedi.

Kaynak: Bültenler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Deniz Akkaya Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Keskin: "Birlikte fikir geliştiriyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:54:20. #1.14#

title