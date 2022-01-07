"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" Oyuncuları

TRABZON (Bültenler) - İlk galası geçtiğimiz hafta Ankara'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan filmin İstanbul Atlas Sineması'ndaki ikinci galasına yüzlerce kişi katıldı. Bugün (7 Ocak Cuma) Hatay'da, 9 Ocak'ta da Trabzon'da özel gösterimleri düzenlenecek filmin başrol oyuncuları dün sabah (6 Ocak Perşembe) TRT 1'de haftaiçi her gün yayınlanan "Alişan'la Hayata Gülümse" programına konuk oldu.

Ünlü ses sanatçısı Alişan'ın hazırlayıp sunduğu programa Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Ekin Uzunlar'la birlikte katılan Rahman Beşel ve Mutlunur Lafçı, filmde canlandırdıkları karakterleri ve çekimler sırasında yaşadıkları anıları anlattı.

AYŞE BÜLBÜL, TELEFONLA CANLI YAYINA KATILDI

Programa, Trabzon Maçka'dan canlı telefon bağlantısı ile katılan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de oğlunun hayat hikayesinin anlatıldığı filmi gözyaşları içerisinde izlediğini belirterek tüm film ekibine,yapımcıya, yönetmene, oyunculara ve TRT'ye çok teşekkür etti. Filmde Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'in oğluna çok benzediğini ifade eden Ayşe Bülbül, çekimler sırasında çok duygulandığını söyledi. Bülbül, "Tüm şehitlerimizi, vatanımız uğruna şehadete kavuşan tüm kahramanlarımızısaygıyla anıyorum. Onlar hep bizim yüreğimizde, her zaman kalbimizde yaşayacaklar. Vatan sağolsun" dedi.

RAHMAN BEŞEL: "EREN BÜLBÜL'Ü, HEMŞEHRİMİ CANLANDIRMAK GURUR VERİCİ…"

Kendi yaşıtı, hemşehrisi Eren Bülbül'ün tüm Karadenizli gençlerin kahramanı olduğunu belirten Rahman Beşel, şunları söyledi: "Şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayat hikayesini anlatan filmde bana da rol verildiği için çok şanslıyım. Benim için büyük gurur kaynağı oldu. İyi ki doğdun Eren, iyi ki varsın Eren, iyi ki doğdun Ferhat Gedik, iyi ki varsın Ferhat Gedik… "

MUTLUNUR LAFÇI: "AYŞE BÜLBÜL İLE ÇOK İYİ DOST OLDUK, ONLARI ÖZLEDİM…"

Maçka'daki film çekimlerinin Eren Bülbül'ün doğduğu ve yaşadığı evde gerçekleştirildiğini, bu dönemde Ayşe Bülbül ve ailesinden büyük destek gördüklerini vurgulayan Mutlunur Lafçı, şöyle konuştu: "Ayşe ablayla sürekli sohbet ettik. Sahneler çekilmeden önce hep ona nasıl davranmam gerektiğini sordum. Sağolsun her zaman yardımcı oldu… Günlerce 24 saat birlikte yaşadık. Eren'in ablası Yeter bize şive koçluğu yaptı. Ayşe Bülbül ve çocuklarıyla birlikte sohbet ettik, yemek yedik, anıları dinledik, beraber ağladık. Bu filmi ömrüm boyunca unutmayacağım… Şu an gişesi çok iyi gidiyor. Sinemaseverlerin de beğendiği yorumlarını alıyoruz. Bu, bizler için çok sevindirici. Film çekilirken gerek iklim şartları gerekse coğrafi konum nedeniyle çok zorluklar çektik ama değdi doğrusu… İnşallah bu film, şehitlerimizin hayat hikayesini anlatan son film olur." dedi.

Programın sunucusu Alişan ve diğer konuk Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar da Kesişme, İyi ki Varsın Eren filmini çok merak ettiklerini ve en kısa zamanda seyredeceklerini kaydetti.

TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğiniÖzer Feyzioğlu üstlendi.İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidimizin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakar, sevgi yüklü yurdum insanlarının yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılıyor. Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür de filmde konuk oyuncu olarak yer aldı.

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