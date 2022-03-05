"Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filmi İsveç'te gösterildi

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filminin gösterimi, İsveç'in başkenti Stockholm'de yapıldı.

Tumba Sinema Salonu'nda gösterilen film, büyük ilgi ile izlenirken; birçok izleyici göz yaşlarına hakim olamadı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç teşkilatınca film öncesi bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Türkiye'nin Stockholm THY Müdürü Bilal Arpacı, UID İsveç Teşkilat Başkanı Özer Eken ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, burada yaptığı açıklamada, şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i bu anlamlı film ile andıklarını belirterek, "Bu kahramanlarımızın hikayesinden yola çıkılarak bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

UID İsveç Teşkilatı Başkanı Özer Eken, Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünün kendisini çok duygulandırdığını kaydetti.