Kesintisiz enerji için coğrafi engel tanımıyorlar

14.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:52

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari'de vatandaşın enerji sıkıntısı yaşamaması için zorlu coğrafya koşullarına rağmen yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, özellikle kırsal alanda yaşanan elektrik arızalarını gidermek, devrilen ya da zarar gören direklerin yerine yenisini dikmek ve hasar gören nakil hatlarını onarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Coğrafi zorluklara aldırış etmeden çalışma yürüten ekipler, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınında sağanak sonucu debisi yükselen Zap suyunun zarar verdiği enerji nakil hattının yenilenmesi için çalışma başlattı.

İş makinelerinin desteğiyle çalışan yüklenici firma ve VEDAŞ ekipleri yeni direk dikerek, nakil hattını yeniledi.

VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada, vatandaşların kesintisiz enerji almaları için zor şartlara rağmen çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yüklenici firma çalışanı Yılmaz Şahin de zorlu arazi şartları nedeniyle paletli kepçe ile Zap suyundan geçmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Geçen yıl suyun debisinin artması nedeniyle beton direğimiz yıkılmıştı. 2 gün boyunca direk dikme işimiz sürdü ve enerji nakil hattını çektik" dedi.

Kaynak: AA