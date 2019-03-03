Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Erzincan

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Erzincan

Erzincan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Erzincan

Erzincan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Erzincan'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Erzincan'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi


Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy


Kemah: Osman Öner


İliç: Mustafa Gürbüz


Kemaliye: Erdem Atmaca


Tercan: Lokman Gültekin


Çayırlı: Atınç Bahadır


Otlukbeli: Vahdet Ercan


Refahiye: Çakmak Paçacı


Üzümlü: Ahmet Sazlı


Cumhuriyet Halk Partisi


Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı)


Kemah: Ali Sin


İliç: Gökmen Yıldırım


Kemaliye : Soner Coşkun


Tercan: Derya Kırdım


Otlukbeli: Hacı Yeşildağ


Refahiye: Yavuz Dumanlı


Üzümlü: Elif İnci Utlu


Milliyetçi Hareket Partisi


Erzincan merkez: Bekir Aksun


Kemah: Osman Kemal Aslan


İliç: Hamza Buran


Kemaliye: Mehmet Karaman


Tercan: Mehmet Yılmaz


Çayırlı: Oktay Efe


Otlukbeli: Yusuf Tektaş


Refahiye: Cevdet Çınar


Üzümlü: Şeref Oruç


İYİ Parti


Çayırlı: Birol Bahadır (Millet İttifakı)


Refahiye: Güngör Kutlu


Üzümlü: Fahri Şimşek


Saadet Partisi


Erzincan merkez: Muharrem Altay


Kemah: Gülay Sağlam


İliç: Celal Demir


Kemaliye : Mehmet Olgunöz


Tercan: Halil İbrahim Bulut


Çayırlı: Tamer Atalay

Otlukbeli: Ömer Gök


Refahiye: Abdullah Suphi Aydın


Üzümlü: Faruk Karakaya


Büyük Birlik Partisi


Erzincan merkez: Aşkın Kırık


İliç: Yusuf Güngör


Tercan: Muammer Karahan

Kemaliye: Gürkan Uluçay


Demokratik Sol Parti


Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk


Vatan Partisi


Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu


Bağımsız Türkiye Partisi


Erzincan merkez: Muhittin Olçun

Kemah: Mustafa Aydoğdu


Üzümlü: Veysi Güneş

Refahiye: Sibel Aydoğdu


Otlukbeli: İlhan Şahin


Türkiye Komünist Partisi


Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut


Kemah: Hüseyin Kaymaz

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et