Kesilen ağacın başına çarptığı genç öldü SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanda kesilen ağacın başına çarpması sonucu yaralanan Hakan Çelik (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanda kesilen ağacın başına çarpması sonucu yaralanan Hakan Çelik (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde, Akyazı'nın Nasurlar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanda ağaç kesiminde çalışan Hakan Çelik kesilen ağacın başına çarpması sonucu yaralandı. Ormanda bulunanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan Hakan Çelik'i Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hakan Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA