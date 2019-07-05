Keşfettiği bitkiye anne babasının ismini verdi

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, memleketi Malatya'da keşfettiği bir soğan türüne anne ve babasının ismini verdi.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, aynı zamanda Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olan Yıldırım, dünyada yaklaşık 900 türe sahip allium (soğan) cinsine ilişkin yaptığı araştırmada, memleketi Malatya'nın Darende ilçesinde yeni bir tür keşfetti.

Akbabaçalı Dağı'nın zirvesinde bulunan soğan türünün 2100-2180 metrelerde yayılış gösterdiğini tespit eden Yıldırım, bu yeni türe "Allium sultaniae-ismailii" adını verdi.

Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Türkiye'de allium cinsine ait 196 tür bulunduğunu, alt tür ve varyeteleri ile 213 olan bu sayının, yeni keşfettiği soğan türüyle 214'e yükseldiğini belirtti.

Yeni türe anne babasının adını verdi

Yeni soğan türünün yaklaşık 250 metrekarelik alanda 90 köke sahip olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Herkesin anne ve babası çok özel ve çok değerli. Onların haklarını asla ödeyemeyiz. Yaşamımın her anında, kişiliğimde, karakterimde, akademik yaşamımda imzaları olan, desteklerinin sınırı olmayan, sırtımı her yaslamaya ihtiyaç duyduğumda koca çınarlar gibi arkamda duran annem Sultan Yıldırım ve babam İsmail Yıldırım'ın adını, doğduğum topraklarda keşfettiğim bu soğan türünün bilimsel adına vererek bu ismi onlara atfettim.

Bu dağ doğup büyüdüğüm köyüm için kutsal bir dağdır. Geçmişten günümüze bu dağda adaklar adanır, dualar edilir, dilekler tutulur. Yeni türüm tam olarak bu dağın zirvesinde yeralan Akbaba türbesinin bulunduğu zirvede yer alır ve orada yatan erenlere yoldaşlık eder. Bu nedenle Türkçe adını da 'Erenler Soğanı' olarak bilim dünyasına önerdim. Benim için anlamı, içeriği, yeri, duygusu çok derin bir bitkidir."

Hasan Yıldırım, yeni türün, bu alanda uluslararası öneme sahip Yeni Zellanda kökenli bilimsel dergi olan "Phytotaxa"da yayınlanarak bilim dünyasına tanıtıldığını belirtti.

Kaynak: AA