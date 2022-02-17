Kesenin ağzını açan Oğuzhan Koç'un tektaş yüzüğe ödediği fiyat belli oldu

Şarkılarıyla adını geniş bir kitleye duyuran Oğuzhan Koç, uzun bir süredir kendisinden 7 yaş küçük olan Demet Özdemir ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşayan ikili, evlilik kararı aldı.

YÜZÜK İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Özdemir'e lüks bir otelde evlilik teklifi etti. "Evet" cevabını alan Koç, evlilik teklifi sonrası çekilen fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının evlilik teklifi için aldığı yüzüğün detayları da ortaya çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Oğuzhan Koç 4 karatlık özel tasarım tektaş yüzük için 1 milyon 200 bin TL ödedi.