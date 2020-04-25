Keşap'ta hayırsever vatandaş esnaf ve halka maske dağıttı
Giresun'un Keşap ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından maske dağıtıldı.
25.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:36
Giresun'un Keşap ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından maske dağıtıldı.
İlçede hayvancılıkla uğraşan Bayram Yılmaz, maske ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bir süre önce 5 bin maske temin etti.
Maskelerin 4 bini ilçedeki esnaf ve vatandaşlara dağıtılırken, köylerde ise muhtarlara teslim edildi.
Yaklaşık bin maskenin dağıtımının ise kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: AA