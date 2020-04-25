Keşap'ta hayırsever vatandaş esnaf ve halka maske dağıttı Giresun'un Keşap ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından maske dağıtıldı.

Giresun'un Keşap ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından maske dağıtıldı. İlçede hayvancılıkla uğraşan Bayram Yılmaz, maske ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bir süre önce 5 bin maske temin etti. Maskelerin 4 bini ilçedeki esnaf ve vatandaşlara dağıtılırken, köylerde ise muhtarlara teslim edildi. Yaklaşık bin maskenin dağıtımının ise kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Kaynak: AA