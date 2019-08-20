Keşan'daki kaçak içki operasyonunda 2 tutuklama
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, araçlarına saklayarak, yurt dışından kaçak getirdikleri içki ve sigaraları sattıkları iddiasıyla G.B. ve B.M.M., gözaltına alındı.
20.08.2019 17:36
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, araçlarına saklayarak, yurt dışından kaçak getirdikleri içki ve sigaraları sattıkları iddiasıyla G.B. ve B.M.M., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.B. ve B.M.M.'nin, yurt dışından yasa dışı yollarla, araçlarındaki gizli bölmelerde Keşan'a içki ve sigara getirdikleri belirledi. Bunun üzerine 2 kişinin ev, araç ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 42 şişe kaçak içki, 2 ruhsatsız tabanca, 103 mermi, 3 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.B. ve B.M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.B. ve B.M.M.'nin, yurt dışından yasa dışı yollarla, araçlarındaki gizli bölmelerde Keşan'a içki ve sigara getirdikleri belirledi. Bunun üzerine 2 kişinin ev, araç ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 42 şişe kaçak içki, 2 ruhsatsız tabanca, 103 mermi, 3 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.B. ve B.M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA