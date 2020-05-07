Keşan'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
07.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:04
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Büyük Cami Mahallesi Türkan Saylan Bulvarı'ndan, Alaattin Önen Caddesi'ne çıkış yapan H.F. yönetimindeki 22 FY 841 plakalı kamyonet, M.B. idaresindeki 22 AAP 827 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü M.B. ile motosiklette yolcu olarak bulunan O.E. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA