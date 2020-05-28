Keşan'da bazı caddelerde maske takma zorunluluğu getirildi Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bazı işlek caddelerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bazı işlek caddelerde maske takma zorunluluğu getirildi. Kaymakam Nuri Özder başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe merkezinde insan yoğunluğunun olduğu İsmail Saraç, Önder, Demirciler ve İsmet İnönü caddeleri ile Alparslan Türkeş Meydanı'nda maske takma zorunluluğu kararı aldı. Karar, Keşan Belediyesinin anons sistemiyle duyuruldu. Kaynak: AA