Keşan Belediyesi'nden spora 300 bin TL destek

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Gedik, Keşan Belediyesi olarak Keşan'daki spor kulüplerine yaklaşık 300 bin TL destekte bulunduklarını ifade etti.

Keşan Belediyesi olarak tüm spor kulüplerinin yanında olduklarını belirten Gedik, "Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatlarıyla kulüplerimizin ve sporcularımızın yanındayız. Bu anlamda birçok alanda kulüplerimize destek oluyoruz. 2021-2022 yıllarında yaklaşık 195.000 TL tutarında maddi yardımda bulunduk. Ayrıca takımlarımıza hem iç saha hem de deplasman müsabakalarında ulaşım desteği verdik. Haftada 6 araç seferi düzenleyerek kulüplerimizin U-16 ve A takım müsabakalarına katılımlarını sağladık. Takımlarımıza malzeme desteğinde bulunurken, spor tesislerimizde antrenman yapmalarını sağlıyoruz. Moral ve motivasyon amaçlı kahvaltı ve yemek organizasyonları düzenledik. Verdiğimiz tüm destekler ile takımlarımıza yaklaşık 300 bin TL katkıda bulunmuş olduk." dedi.

Mustafa Helvacıoğlu önderliğinde hayata geçirilen çalışmalar ile Keşan'ın spor şehri olması yönünde önemli adımlar atıldığını ifade eden Andaç Gedik, sözlerini şöyle tamamladı: "Keşan Belediyesi olarak iddiamız Keşan'ın isminden spor kenti olarak söz ettirmek. Bu kapsamda spor dostu bir belediye olarak çalışmalarımıza programlı bir şekilde devam edeceğiz. Spor kulüplerimizi, spora gönül vermiş gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Sporculara, spor kulüplerine sağlanan destek dışında alt yapıya da büyük önem veriyoruz. Semt sahaları, spor kompleksleriyle ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Sporla ilgili önemli yatırımlarla şehrimizi donatacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir' sözünde dediği gibi, gençlerimizin geleceğini hazırladığı bu azimli yolda, onları desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."

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