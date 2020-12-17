Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:04
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu AA'nın

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Helvacıoğlu, "haber" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", "yaşam" kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu Köprüsü'nde yolculuk", "spor" kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğrafına oy verdi.

Helvacıoğlu, fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, "Seçim yapmak çok zor oldu. Türkiye'nin gururu olan Anadolu Ajansı, çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Bence dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de Keşan Belediyesi olarak Anadolu Ajansının takipçisi ve destekçisiyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Kylian Mbappe Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:04:53. #1.14#
title