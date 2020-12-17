Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Helvacıoğlu, "haber" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", "yaşam" kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu Köprüsü'nde yolculuk", "spor" kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğrafına oy verdi.

Helvacıoğlu, fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, "Seçim yapmak çok zor oldu. Türkiye'nin gururu olan Anadolu Ajansı, çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Bence dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de Keşan Belediyesi olarak Anadolu Ajansının takipçisi ve destekçisiyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel