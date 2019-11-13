Kervansarayın duvarında mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
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Kervansarayın duvarında mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

NEVŞEHİR'de, Damat İbrahim Paşa Kervansarayı'nın duvarındaki boşlukta kafası sıkışan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı.

13.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:42
Kervansarayın duvarında mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

'de, Damat İbrahim Paşa Kervansarayı'nın duvarındaki boşlukta kafası sıkışan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Belediye Caddesi'nde tarihi Damat İbrahim Paşa Kervansarayı'nın duvarında taşların arasında mahsur kalan güvercini görenler, itfaiyeye verdi. Gelen itfaiye ekipleri, duvarda 10 metre yükseklikteki boşluğa kafası sıkışan güvercini kurtardı. Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek muayene edilen güvercin, daha sonra doğaya bırakıldı.


Kaynak: DHA
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