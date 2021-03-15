Kerkük'te Ortak Operasyonlar Komutanlığı karargahının boşaltılacağı iddiaları protestolara neden oldu
Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini sağlayan Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı karargahının Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) devredileceği yönündeki iddialar üzerine vatandaşlar ve Haşdi Şabi taraftarları gösteri düzenledi.
Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini sağlayan Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı karargahının Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) devredileceği yönündeki iddialar üzerine vatandaşlar ve Haşdi Şabi taraftarları gösteri düzenledi.
Kerkük'ün Şorav bölgesindeki karargah önünde bir araya gelen onlarca kişi, karargahın boşaltılarak KDP'ye devredileceği yönündeki iddiaları protesto etti.
AA muhabirine konuşan göstericilerden Hazım Karyağdı, karargah binasının devlete ait olduğunu belirterek siyasi partilere teslim edilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.
Karyağdı, karargahın siyasi partilere devredilmesinin Peşmerge güçlerinin Kerkük'e geri gelmesinin yolunu açmasından endişe ettiklerini aktardı.
Haşdi Şabi taraftarı Muhammed Abu Mehdi de Peşmergenin Kerkük'te yeniden varlık göstermesine fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.
Mehdi, karargahın devredilmesi halinde kentteki güvenliğin kötüye gidebileceği endişesi taşıdıklarını kaydetti.
Kerkük'teki Haşdi Şabi yetkilileri, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Ortak Operasyonlar Komutanı Saad Harbiye'ye karargahın boşaltılmasına ilişkin talimat verdiğini öne sürüyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.
Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb