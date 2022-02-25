Kerkük'te ilk Türkmen gazetesinin kuruluşunun 111. yılı ve Basın Günü kutlandı

Irak'ın Kerkük kentinde, ilk Türkmen gazetesinin kuruluşunun 111. yıl dönümü ve Türkmen Basın Günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Irak Türkleri Medya ve Gazeteciler Derneği tarafından Türkmen Sivil Toplum Örgütleri binasında düzenlenen etkinliğe yerel yetkililer, basın mensupları, siyaset ve kültür dünyasından isimler katıldı.

Irak Türkleri Medya ve Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Haşim Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmenlerin bu ülkede önemli bir basın tarihine sahip olduğunu ifade etti.

Salihi, Türkmenlerin Irak'ta basın alanında başarılı çalışmalara imza atarak, atalarından kalan bu çağdaş mirası geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Irak basınına katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydeden Salihi, "Türkmen Basın Günü" dolayısıyla meslektaşlarını tebrik etti.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkmen medyasının, Irak basınının temelini oluşturduğunu söyledi.

Irak'ta 25 Şubat 1911'de kurulan ve yayın hayatına 8 yıl devam eden "Havadis" gazetesi ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin basılmaya başladığı gün, "Türkmen Basın Günü" olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.