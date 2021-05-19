Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 6 terör örgütü mensubu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 6 terör örgütü mensubu yakalandı

Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 6 terör örgütü mensubu yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kerkük kent merkezi ve kentin güneyinde DEAŞ mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Kentin güneyindeki kırsal bölgede 3 ve kent merkezinde de 3 DEAŞ mensubunun yakalandığı aktarıldı.

Yapılan ilk sorguda DEAŞ mensupları olduklarını kabul eden terör mensuplarının mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Son dakika haberleri | Erdoğan: 'Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi...
Son dakika haberleri | Erdoğan: "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi...
Son dakika haber | Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber | Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK iş birlikçilerine operasyon: 25 gözaltı
Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK iş birlikçilerine operasyon: 25 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Ozan Tufan Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 6 terör örgütü mensubu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 21:21:49. #1.11#

title