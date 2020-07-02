Kerkenez yırtıcısı tedavi altına alındı Iğdır Dilucu Gümrük Müdürlüğünde Ali Aktaş tarafından yorgun ve halsiz halde bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.

Iğdır Dilucu Gümrük Müdürlüğünde Ali Aktaş tarafından yorgun ve halsiz halde bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.

Iğdır Dilucu Gümrük Müdür Yardımcısı Ali Aktaş tarafından yorgun ve halsiz halde bulunan 2 adet Kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirildikten sonra beslenen kerkenez tedavi altına alındı. Koruma altına alınan Kerkenez'in, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA