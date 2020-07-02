Kerkenez yırtıcısı tedavi altına alındı
Iğdır Dilucu Gümrük Müdürlüğünde Ali Aktaş tarafından yorgun ve halsiz halde bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.
02.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:18
Iğdır Dilucu Gümrük Müdürlüğünde Ali Aktaş tarafından yorgun ve halsiz halde bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.
Iğdır Dilucu Gümrük Müdür Yardımcısı Ali Aktaş tarafından yorgun ve halsiz halde bulunan 2 adet Kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirildikten sonra beslenen kerkenez tedavi altına alındı. Koruma altına alınan Kerkenez'in, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - IĞDIR
Kaynak: İHA