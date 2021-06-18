Kerkenez nedir? TDK kerkenez ne anlama gelir?
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Kerkenez nedir? TDK kerkenez ne anlama gelir?

Kerkenez nedir? TDK kerkenez ne anlama gelir?
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Kerkenez, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız kelimelerden biri. Diyaloglar arasında duyduğumuz kerkenez kelimesinin iki anlamı bulunuyor. Peki, bu anlamlar nelerdir? Kerkenez nedir? TDK kerkenez ne anlama gelir? Detaylar haberimizde!

Günlük hayatımızda kullandığımız kerkenez kelimesinin iki anlamı vardır. Biri günlük diyolaglarda kullanılan argo anlamı diğeri ise kuş türü olarak kullanılan anlamıdır. Peki, Kerkenez nedir? TDK kerkenez ne anlama gelir? Detaylar haberimizde!

KERKENEZ NEDİR?

Günlük hayatımızda sıkça işittiğimiz kelimelerden biri olan kerkenez kelimesinin anlamı şöyledi;

Kerkenez, gündüz yırtıcı kuşları takımından Doğangiller familyasına ait Doğan cinsi kuş türlerinden bazılarını kapsayan kuşlara verilen ortak isim. Bazen Bayağı kerkenez ya da sadece kerkenez olarak isimlendirilir. Kerkes veya kerkez kelimeleri de kullanılır.

Kerkenez nedir? TDK kerkenez ne anlama gelir?

TDK KERKENEZ NE ANLAMA GELİR?

TDK' ya göre kerkenez kelimesinin iki anlamı vardır:

Birincisi; Kartalgillerden olan ve Eski Dünya'nın her yerinde bulunan, böceklerle, küçük kemirgenlerle beslenen, uzun kuyruklu, yaklaşık 35 cm. uzunluğunda, erkeğinin başı ve kuyruğu külrenginde, siyah karışık açık esmer ya da kızılımsı tüylü, insana kolay alışabilen bir doğan türü.

İkincisi ise argo bir kelime olan; aptal, hödük anlamlarına gelmektedir.

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