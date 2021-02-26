Kerimcan Durmaz Peşimde sözleri! Kerimcan Durmaz yeni şarkısının sözleri!
Kerimcan Durmaz'ın merakla beklenen yeni şarkısı beğeniye sunuldu. Kerimcan Durmaz "Peşimde" şarkısı büyük beğeni toplarken Kerimcan Durmaz Peşimde sözleri araştırıldı.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yeni şarkısı ile gündem oldu. "Peşimde" şarkısı ile dinleyicilerin beğenisine sunulan şarkı büyük beğeni topladı. İşte, Kerimcan Durmaz yeni şarkısının sözleri! Kerimcan Durmaz Peşimde sözleri!
KERİMCAN DURMAZ PEŞİMDE SÖZLERİ
I'm the scorpion who's sting will make you rich
(Hahahah)
Pay attention now, I teach you how be a bitch
Gece gündüz peşimdeler peşimde (Peşimde)
Flaşlar hep peşimde, peşimde (Whoo, whoo)
Koşup dur sen peşimde, peşimde (Peşimde)
Ulaşamaz peşimdeler peşimde
Gece gündüz peşimdeler peşimde (Peşimde)
Flaşlar hep peşimd?, peşimde (Whoo, whoo)
Koşup dur sen p?şimde, peşimde (Peşimde)
Ulaşamaz peşimdeler peşimde
İnmem o levela çok yakın red bottom
Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp
Yaptıklarım hep haterların dilinde
Hayalini kur, Hermès Birkin elimde (whoo)
Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür
Çıkar maskeni, gördüm gerçek yüzünü (whoo)
Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü
Güler yüzüme sürtük tutmaz sözünü (bitch)
Görüp isterdi'den bikini
Hesaplıyor, kaç hecede? Bir iki
İlerliyor bir iki, bir iki, bir iki
Yapar birikim, olmak ister Kylie, Kim
Geziyorum elimde şampanya
Hayallerim sığmıyor dünyaya
Hayatımı aradığım o rüyaya
Sen yerinde say, çıkıyorum uzaya
Gece gündüz peşimdeler peşimde (Peşimde)
Flaşlar hep peşimde, peşimde (Whoo, whoo)
Koşup dur sen peşimde, peşimde (Peşimde)
Ulaşamaz peşimdeler peşimde (Ya, ya)
Gece gündüz peşimdeler peşimde (Peşimde)
Flaşlar hep peşimde, peşimde (Whoo, whoo)
Koşup dur sen peşimde, peşimde (Peşimde)
Ulaşamaz peşimdeler peşimde
Kim ne derse desin taşlanır hep başarı
Ben seyrettim kıskançlar düşerken aşağı
Önüm, arkam, sağım, solum ilişkiler, hep çıkar
Sen örsende ben olurum duvarlarını yıkan
Yok olmamı istiyorlar, çünkü ben bir tehditim
Jumanji'den Next Level, belki havan değişir.
Atıp tutar ama ister fotoğraf
Ona kolay gelir ama, yaptıklarım hep olay
Kaçar hevesin, sert gelir Hennessy
Burası neresi? Beverly Tepesi
Bitch you can't sit me as you can see
Turn the volume up, listen to me carefully