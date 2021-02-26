Kerimcan Durmaz Peşimde sözleri! Kerimcan Durmaz yeni şarkısının sözleri!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yeni şarkısı ile gündem oldu. "Peşimde" şarkısı ile dinleyicilerin beğenisine sunulan şarkı büyük beğeni topladı. İşte, Kerimcan Durmaz yeni şarkısının sözleri! Kerimcan Durmaz Peşimde sözleri!

KERİMCAN DURMAZ PEŞİMDE SÖZLERİ

I'm the scorpion who's sting will make you rich

(Hahahah)

Pay attention now, I teach you how be a bitch

Gece gündüz peşimdeler peşimde (Peşimde)

Flaşlar hep peşimde, peşimde (Whoo, whoo)

Koşup dur sen peşimde, peşimde (Peşimde)

Ulaşamaz peşimdeler peşimde

Gece gündüz peşimdeler peşimde (Peşimde)

Flaşlar hep peşimd?, peşimde (Whoo, whoo)

Koşup dur sen p?şimde, peşimde (Peşimde)

Ulaşamaz peşimdeler peşimde

İnmem o levela çok yakın red bottom

Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp

Yaptıklarım hep haterların dilinde

Hayalini kur, Hermès Birkin elimde (whoo)

Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür

Çıkar maskeni, gördüm gerçek yüzünü (whoo)

Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü

Güler yüzüme sürtük tutmaz sözünü (bitch)

Görüp isterdi'den bikini

Hesaplıyor, kaç hecede? Bir iki

İlerliyor bir iki, bir iki, bir iki

Yapar birikim, olmak ister Kylie, Kim

Geziyorum elimde şampanya

Hayallerim sığmıyor dünyaya

Hayatımı aradığım o rüyaya

Sen yerinde say, çıkıyorum uzaya

Gece gündüz peşimdeler peşimde (Peşimde)

Flaşlar hep peşimde, peşimde (Whoo, whoo)

Koşup dur sen peşimde, peşimde (Peşimde)

Ulaşamaz peşimdeler peşimde (Ya, ya)

Gece gündüz peşimdeler peşimde (Peşimde)

Flaşlar hep peşimde, peşimde (Whoo, whoo)

Koşup dur sen peşimde, peşimde (Peşimde)

Ulaşamaz peşimdeler peşimde

Kim ne derse desin taşlanır hep başarı

Ben seyrettim kıskançlar düşerken aşağı

Önüm, arkam, sağım, solum ilişkiler, hep çıkar

Sen örsende ben olurum duvarlarını yıkan

Yok olmamı istiyorlar, çünkü ben bir tehditim

Jumanji'den Next Level, belki havan değişir.

Atıp tutar ama ister fotoğraf

Ona kolay gelir ama, yaptıklarım hep olay

Kaçar hevesin, sert gelir Hennessy

Burası neresi? Beverly Tepesi

Bitch you can't sit me as you can see

Turn the volume up, listen to me carefully