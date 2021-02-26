Kerimcan Durmaz, Peşimde şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi
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Kerimcan Durmaz, Peşimde şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi

26.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:49

Uzun süredir yurt dışında yeni şarkısı Peşimde için çalışan ve bugün izleyiciyle buluşan Kerimcan Durmaz, klibinin sonunda kadın kılığına girerek Sharon Stone'ın meşhur oturuş pozunu verdi.

Uzun süredir bu şarkı için heyecanlı olduğunu söyleyen Kerimcan Durmaz, Spotify platformunda yayınlanan şarkısını Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle paylaştı. Bugün klibi YouTube'da yayınlanan Kerimcan Durmaz, şarkısı kadar klibiyle de gündem oldu.

SHARON STONE POZU VERDİ

Kendi makyaj markası bulunan ve bu zamana kadar birçok kişiye makyaj yapan Kerimcan Durmaz, klibinin sonunda mini taş ve tüy detaylı elbisesi ile pembe uzun saçlarıyla poz verdi. Durmaz'ın verdiği bu poz ise dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone'un Temel İçgüdü filminde verdiği poza benzetildi.

Kerimcan Durmaz, Peşimde şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi
Kerimcan Durmaz
Kerimcan Durmaz, Peşimde şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi
Sharon Stone

KLİP ÇEKİMLERİ 9 SAAT SÜRDÜ

Sözlerini Ömer Çelik'le Kerimcan Durmaz'ın yazdığı şarkının aranjesini Serdar Özşengül ile tamamladı. Peşimde'nin mix-mastering'ini Brendan Morawski üstlendi. Klip için Los Angeles'a giden Kerimcan Durmaz, Beverly Hills'teki bir malikanede kamera karşısına geçti. 9 saatte tamamlanan çekimlerde Durmaz'a 70 kişilik bir ekip eşlik etti.

Kerimcan Durmaz, Peşimde şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi

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Haber Yorumları (5)
AHİRET VAR: Vay bee. Ne müthiş bir başarı. Ne kadar mükemmel.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HE HE: Kinamayacagim seni mahluk
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
İŞTE O: ''KADIN KILIĞINA GİRDİ'' DİYORSAN O KİŞİNİN ERKEK OLMASI GEREKİYOR KARDEŞ ?
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
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