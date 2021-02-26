Kerimcan Durmaz, Peşimde şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi

Uzun süredir bu şarkı için heyecanlı olduğunu söyleyen Kerimcan Durmaz, Spotify platformunda yayınlanan şarkısını Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle paylaştı. Bugün klibi YouTube'da yayınlanan Kerimcan Durmaz, şarkısı kadar klibiyle de gündem oldu.

SHARON STONE POZU VERDİ

Kendi makyaj markası bulunan ve bu zamana kadar birçok kişiye makyaj yapan Kerimcan Durmaz, klibinin sonunda mini taş ve tüy detaylı elbisesi ile pembe uzun saçlarıyla poz verdi. Durmaz'ın verdiği bu poz ise dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone'un Temel İçgüdü filminde verdiği poza benzetildi.

Kerimcan Durmaz

Sharon Stone

KLİP ÇEKİMLERİ 9 SAAT SÜRDÜ

Sözlerini Ömer Çelik'le Kerimcan Durmaz'ın yazdığı şarkının aranjesini Serdar Özşengül ile tamamladı. Peşimde'nin mix-mastering'ini Brendan Morawski üstlendi. Klip için Los Angeles'a giden Kerimcan Durmaz, Beverly Hills'teki bir malikanede kamera karşısına geçti. 9 saatte tamamlanan çekimlerde Durmaz'a 70 kişilik bir ekip eşlik etti.