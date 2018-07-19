Kerimcan Durmaz'ın Mafyaya "Kulağını Çeker Misiniz" Diye Şikayet Ettiği Kişi Şarkıcı Arto Çıktı

Sosyal medya hesabından Sarallar grubunun bir üyesine kendisine hakaret eden kişiyi şikayet eden ünlü DJ Kerimcan Durmaz, Sarallar Grubuna yönelik operasyonda ifade verdi. Kerimcan Durmaz, sosyal medyada kendisine hakaret eden bir kişiyi Sarallar grubunun bir üyesine şikayet ederek 'Kulağını çeker misiniz' demiş ancak bu kişi, isteğini yerine getirmemişti. Durmaz'ın şikayet ettiği kişinin şarkıcı Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga olduğu ortaya çıktı.

ARTO'YU MAFYA'YA ŞİKAYET ETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında Kerimcan Durmaz'ın da şüpheli olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. İddiaya göre; Kerimcan Durmaz, sosyal medyada Arto'yla tartıştı ve karşılıklı hakaret edildi. Bu paylaşımlarla alakalı ünlü DJ, "Kulağını çekin" diye örgütten yardım istedi. Emniyet'teki ifadesi alınan Durmaz, iddiaları reddetti. Polis bu iddiaları örgüt üyelerine de sordu. İddiaya göre, şüphelilerden biri, "Kerimcan'ı severiz. Sosyal medyadaki iddiaları görünce aralarındaki sorunu bitirmek için iki tarafından hatrını saydığı birinden sorunun giderilmesi için ricacı olduk" dedi.

Arto

"TEHDİT, YAĞMA, GASP..."

Sarallar olarak bilinen suç örgütünün alt grubu olduğu öne sürülen Savaş S. yapılanmasına yönelik operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul İzmir, Manisa ve Rize'de eş zamanlı olarak düzenlenen baskında 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 tabanca ve 128 mermi ele geçirildi. Haklarında; tehdit, yağma, gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 11 suç isnad edilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.