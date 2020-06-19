"Sokağa çıkın geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapis istendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Sokağa çıkın geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapis istendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstündekiler başta olmak üzere herkese "Sokağa çıkın geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.

19.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:36

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik instagram hesabında video yayınladığı iddiasına ilişkin avukat Serdar Öktem ve vatandaşların şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Durmaz'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.

"ÇIKIN DIŞARI, GEBERİN"

İddianamede, şüpheli Kerimcan Durmaz'ın yayınlamış olduğu 2 dakika 38 saniyelik videosunda, 'Bu insanlar neden sokakta bırak 65'i binlerce insan sokakta yürüyor. Bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız artık, eve gidin de demiyorum. Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz' dediği kaydedildi.

'Sokağa çıkın geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapis istendi

"TEDBİRSİZ SOKAĞA ÇIKANLARA SERZENİŞTE BULUNDUM"

Şüpheli Kerimcan Durmaz'ın ifadesine yer verilen iddianamede, kendisinin çoğu insan tarafından tanındığını ve nasıl bir üslubunun olduğunun bilindiğini, kimseyi aşağılamak gibi bir amacı olmadığını, sadece tedbirsiz olarak sokağa çıkan insanlara serzenişte bulunduğunu beyan ettiği belirtildi.

HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen, dünyada ve ülkemizde etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile etkin mücadele edildiği dönemde, şüpheli Durmaz'ın toplumun sosyal sınıf itibariyle bir kısmını oluşturan ileri yaştaki kimseleri hedef alarak, 'Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz' sözleriyle alenen aşağıladığı ifade edildi. Şüpheli Kerimcan Durmaz'ın, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: İHA

İlgili Haberler

Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için 'Geberin' diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
Yaşlılara 'Ölün' diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti
Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Magazin
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Magazin
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Magazin
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Magazin
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Magazin
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Magazin
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı
Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi 'Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor' deyip çocuklarla kaçtı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı
Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti!
Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti!
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Leyla Güven Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Seda Sayan Cem Yılmaz Burcu Esmersoy
Spor Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: "Sokağa çıkın geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapis istendi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 12:37:00. #1.14#
title