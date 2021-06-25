Kerimcan Durmaz'dan şok eden 'intihar' açıklaması!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyuran Kerimcan Durmaz'ın 2 yıl önce Instagram hesabı üzerinden paylaştığı müstehcen video ile ilgili konuştu. Durmaz, "İntiharı düşündüm" dedi. Ünlü fenomen, kendisini hedef alan Erkan Petekkaya'ya da ilk kez cevap verdi. İşte Durmaz'ın açıklamaları...

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni adlı programına konuk olan Kerimcan Durmaz, üç yıl önce Instagram hesabı üzerinden paylaştığı müstehcen video ile konuştu.

Kerimcan Durmaz açıklamasında, "Bazı kesim benim bilerek yaptığımı düşündü ama kim bilerek ayağına sıkar ki! Bedelini çok ağır ödedim. Aklınıza gelmeyecek şeyler yaşadım ve bunu yaşadığımda 23 yaşındaydım. İntihar etmeyi falan düşünüyordum..." dedi.

26 yaşındaki Durmaz, arkadaşlık ilişkileriyle ilgili de Fatih Ürek'in onu yıllar önce uyardığını "Dikkatli ol çok şaşıracaksın bu camiada çok dikkatli ol" dediğini söyledi.

Durmaz, "En yakın dediğiniz insan tarafından size cephe alınması çok üzücü. Sizin karşınızda bu çok yıpratıcı bir durum. Yanımda dursun demiyorum ama cephe alınması beni çok yıprattı. Dostlarımdan beklemezdim" dedi.

Kerimcan Durmaz, Erkan Petekkaya'nın sözlerine de ilk defa yanıt verdi. Armağan Çağlayan'ın yapılan şeyi haksız bulduğunu belirtmesi üzerine şunları söyledi:

"Çok alakasız bir olay. Ben sonuçta her şeyi atlatıp bir şey yapmışım ve tek başına yapmışım. Ben büyük yapımlarla çalışmıyorum. Tek başıma bir şarkı meydana getirdim. Amerika'ya gidip Türkiye'nin daha önce izlemediği bi klip çektim. Bunun bir başarı ödülü olmalı ama ne yapsam olay, çok garip."

TV8'de yayınlanan müzik töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine sinirlenen Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından hakaretlerde bulunmuş ve Acun Ilıcalı'ya "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan" demişti.

Kaynak: Snob Magazin