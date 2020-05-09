Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı
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Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı
09.05.2020 21:16 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:21

Daha önce spor yaparken fotoğrafını paylaşması üzerine bir takipçisinin dışarıya çıktığı için tepki göstermesine "Sakin ol şampiyon evdeyim" diye cevap veren Hacı Sabancı, bu kez kardeşi Kerim Sabancı'yla birlikte yalılarında spor yaptı.

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle uzmanlar mümkün olduğunca evden çıkılmaması uyarısında bulunuyor. Bununla birlikte hafta sonları da büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ancak ünlüler evlerinin konumları nedeniyle sokağa çıkma yasaklarını çok da hissetmiyor.

SABANCI KARDEŞLER YALIDA SPOR YAPTI

Kerim Sabancı, Instagram hesabından abisi Hacı Sabancı'yla birlikte yalılarında İstanbul Boğazı'na karşı spor yaptığı anları paylaştı.

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı

HACI SABANCI'NIN CEVABI OLAY OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açık havada bisiklet ile kardio yapan Sabancı, Instagram'dan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ancak fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" dedi. Sabancı ise bu yoruma, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" şeklinde yanıt verdi.

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı
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