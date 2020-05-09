Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı

Daha önce spor yaparken fotoğrafını paylaşması üzerine bir takipçisinin dışarıya çıktığı için tepki göstermesine "Sakin ol şampiyon evdeyim" diye cevap veren Hacı Sabancı, bu kez kardeşi Kerim Sabancı'yla birlikte yalılarında spor yaptı.