Kerim Çaplı Project Lansman ve Anma Gecesine Yıldızlar Geçidi

Arpej Yapım tarafından CD ve plak formatlarında orijinaline sadık kalarak yayınlanan albümün lansman gecesinde aralarında Akın Eldes, Batu Mutlugil, Genç Osman Yavaş, Gür Akad, Göksenin, Melis Danişmend, Serdar Öztop, Yavuz Çetin, Zafer Şanlı gibi birbirinden yetenekli müzisyenler de sahne aldı.

Albümün 2 Türkçe parçasından biri olan "Muhtacım Sana" sahnede canlı olarak sanatçının oğlu Ahmet Çaplı tarafından da seslendirildi.

Kaynak: Bültenler