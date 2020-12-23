Keremcem kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Gerçek adı nedir? Keremcem albümleri nedir? Keremcem hayatı ve biyografisi nedir?
Keremcem kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Gerçek adı nedir? Keremcem albümleri nedir? Keremcem hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
KEREMCEM KİMDİR?
Kerem Cem Dürük, ya da sahne adıyla Keremcem,28 Aralık 1977; Milas, Muğla, Türk şarkıcı ve oyuncu.
Gerçekte 28 Aralık 1977, resmi kayda göre ise 5 Ocak 1978 tarihinde Milas'ta doğdu. İlköğrenimini Milas Sakarya İlkokulu'nda gördü. Aslen Muğlalıdır. İzmir Özel Fatih Koleji'ndeki ortaöğreniminden sonra Muğla Turgutreis Lisesi'nden 1995 senesinde mezun oldu. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2003'te mezun oldu. Gitar çalmaya lise yıllarında başladı, sözü ve müziği kendisine ait ilk bestesi olan ve ilk albümünde de yer alan "Elimde Değil" şarkısını 1996'da Ankara'da yaptı.
Daha sonra üniversite yıllarında tanıştığı arkadaşı Yunus Adak'la beste çalışmalarına devam etti. 2001'de Yonca Evcimik'in teşvikiyle İstanbul'a geldi. Yine onun vasıtasıyla 2004'te Aykut Gürel'le çalışmaya başladı. 2004'te ilk albümü Eylül, İrem Records etiketiyle piyasaya çıktı. "Nerelere Gideyim", "Pardesü", "Ağlayalım Beraber" ve "Aşk Oyunu" gibi sevilen şarkılarını içeren bu albüm ona "Popsav" ve "Altın Kelebek"ten "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödüllerini getirdi.Aynı sene TRT'de yayınlanan TV filmi "Kerem İle Aslı"nın "Kerem"i oldu. 2005 senesinde onu daha büyük kitlelere tanıtan Aşk Oyunu dizisinde Sarp adlı karakteri canlandırdı. Aynı sene Seden Gürel'le düet albümleri Maia'yı çıkarttılar. Sezen Aksu ve Özdemir Erdoğan'ın sevilen şarkısı "Küçük Bir Aşk Masalı"nı yeniden yorumladılar.
Keremcem, 2014 yılında Oyuncu Seda Güven ile Paris'te evlendi.2015 yılında Seda Güven'le yollarını ayırdı.
DİSKOGRAFİ
2004 Eylül İrem Records
2005 Eylül (Aşk Oyunu Bonus Track) İrem Records
2005 Maia İrem Records
2006 Aşk Bitti İrem Records
2008 Ateşler İçinde İrem Records
2009 Dokun İrem Records
2011 Hayata Pasaj Müzik
2013 Keremcem Pasaj Müzik
DİZİ-FİLM
2005 Kerem İle Aslı TV Filmi (TRT) Kerem
2005 Aşk Oyunu TV Dizisi Sarp Teksoy
2006 Çirkin Ördek Yavrusu ile Farecik Animasyon Film Çirkin Ördek Yavrusu (ses)
2007 İki Yabancı TV Dizisi Cem Arifoğlu
2007 Avrupa Yakası TV Dizisi Kerem
2008 Asteriks Olimpiyatlarda Animasyon Film Asteriks (ses)
2008 Elif TV Dizisi Ahmet Karabey
2008 Proje 13 İnteraktif Web Dizisi Keremcem
2010 Keskin Bıçak TV Dizisi Eren (Konuk oyuncu: 05-08-2010)
2011 Tövbeler Tövbesi TV Dizisi Oktay Berk
2012 Merhaba Hayat TV Dizisi Ömer Yenal
2014 İksir: Dedemin Sırrı Film Keremcem
2014 O Hayat Benim TV Dizisi Ateş German
2017 Küçük Ortak Film Selim
MÜZİKAL
2006 Broadway'den İstanbul'a Haldun Dormen
2010 The Rat Pack Show Haldun Dormen
2010 Doğuş Çocuk Senfoni Ork. Rengin Hoca
2010 Samsun Opera ve Bale Ork.
PROGRAMLAR
2006 Keremcem'le Söyle Söyleyebilirsen Star TV
2007 Şefkat Eli Mtv
2012 Keremcem'le Akustik Söyleşi TRT Okul
WALT DİSNEY
2007 HSM2 İçimdeki Müzik Sensin
2007 HSM2 Var Mısın
2008 HSM3 Seninle Olmak İsterim
ÖDÜLERİ VE BAŞARILARI
2005 POPSAV Başarı Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı Kazandı
2005 33. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Erkek Solist Kazandı
2005 Future Gençlik ve Müzik Dergisi En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı Kazandı
2006 13. Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Erkek Sarkıcı "Aşk Bitti" Kazandı
2006 Google Türkiye Yılın En Çok Ziyaret Edilen Web Sitesi "keremcem.com" Üçüncü
2006 10. İFA Ödülleri En İyi Pop Erkek Şarkıcı Kazandı
2006 NetBul Magazin Türkiye'nin erkek pop star'ı Seçildi
2007 Jetix En Sevilen Türk Erkek Şarkıcı Kazandı
2007 Walt Disney HSM-2 Şarkılarını Kendi Diline En İyi Adapte Eden Şarkıcı Kazandı
2008 Yılın En Has Bilişimcileri -Kadir Has Üni- En İyi Resmi Web Sitesi (Sanatçı) Kazandı
2009 Algida Max En Sevilen Erkek Sanatçı Kazandı
2009 Gerçek Pop En İyi Orkestralı Video Klip "Sana Ferrari Gerekti" Kazandı
2010 Ayaklı Gazete Türkiye'nin En Güzel Yüzlü Erkek Dizi Oyuncusu Seçildi
2010 Magazin Plus Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı Seçildi
2010 Altın Kariyer Ödülleri -Muğla Üni.- En İyi Türk Pop Sanatçısı Kazandı
2011 Aka Koleji Yılın En İyileri Yılın En Beğenilen Pop Yıldızı Seçildi
2012 Ege Üniversitesi Yılın Sanatçısı Seçildi