Keremcem kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Gerçek adı nedir? Keremcem albümleri nedir? Keremcem hayatı ve biyografisi nedir?

Keremcem kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Gerçek adı nedir? Keremcem albümleri nedir? Keremcem hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KEREMCEM KİMDİR?

Kerem Cem Dürük, ya da sahne adıyla Keremcem,28 Aralık 1977; Milas, Muğla, Türk şarkıcı ve oyuncu.

Gerçekte 28 Aralık 1977, resmi kayda göre ise 5 Ocak 1978 tarihinde Milas'ta doğdu. İlköğrenimini Milas Sakarya İlkokulu'nda gördü. Aslen Muğlalıdır. İzmir Özel Fatih Koleji'ndeki ortaöğreniminden sonra Muğla Turgutreis Lisesi'nden 1995 senesinde mezun oldu. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2003'te mezun oldu. Gitar çalmaya lise yıllarında başladı, sözü ve müziği kendisine ait ilk bestesi olan ve ilk albümünde de yer alan "Elimde Değil" şarkısını 1996'da Ankara'da yaptı.

Daha sonra üniversite yıllarında tanıştığı arkadaşı Yunus Adak'la beste çalışmalarına devam etti. 2001'de Yonca Evcimik'in teşvikiyle İstanbul'a geldi. Yine onun vasıtasıyla 2004'te Aykut Gürel'le çalışmaya başladı. 2004'te ilk albümü Eylül, İrem Records etiketiyle piyasaya çıktı. "Nerelere Gideyim", "Pardesü", "Ağlayalım Beraber" ve "Aşk Oyunu" gibi sevilen şarkılarını içeren bu albüm ona "Popsav" ve "Altın Kelebek"ten "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödüllerini getirdi.Aynı sene TRT'de yayınlanan TV filmi "Kerem İle Aslı"nın "Kerem"i oldu. 2005 senesinde onu daha büyük kitlelere tanıtan Aşk Oyunu dizisinde Sarp adlı karakteri canlandırdı. Aynı sene Seden Gürel'le düet albümleri Maia'yı çıkarttılar. Sezen Aksu ve Özdemir Erdoğan'ın sevilen şarkısı "Küçük Bir Aşk Masalı"nı yeniden yorumladılar.

Keremcem, 2014 yılında Oyuncu Seda Güven ile Paris'te evlendi.2015 yılında Seda Güven'le yollarını ayırdı.

DİSKOGRAFİ

2004 Eylül İrem Records

2005 Eylül (Aşk Oyunu Bonus Track) İrem Records

2005 Maia İrem Records

2006 Aşk Bitti İrem Records

2008 Ateşler İçinde İrem Records

2009 Dokun İrem Records

2011 Hayata Pasaj Müzik

2013 Keremcem Pasaj Müzik

DİZİ-FİLM

2005 Kerem İle Aslı TV Filmi (TRT) Kerem

2005 Aşk Oyunu TV Dizisi Sarp Teksoy

2006 Çirkin Ördek Yavrusu ile Farecik Animasyon Film Çirkin Ördek Yavrusu (ses)

2007 İki Yabancı TV Dizisi Cem Arifoğlu

2007 Avrupa Yakası TV Dizisi Kerem

2008 Asteriks Olimpiyatlarda Animasyon Film Asteriks (ses)

2008 Elif TV Dizisi Ahmet Karabey

2008 Proje 13 İnteraktif Web Dizisi Keremcem

2010 Keskin Bıçak TV Dizisi Eren (Konuk oyuncu: 05-08-2010)

2011 Tövbeler Tövbesi TV Dizisi Oktay Berk

2012 Merhaba Hayat TV Dizisi Ömer Yenal

2014 İksir: Dedemin Sırrı Film Keremcem

2014 O Hayat Benim TV Dizisi Ateş German

2017 Küçük Ortak Film Selim

MÜZİKAL

2006 Broadway'den İstanbul'a Haldun Dormen

2010 The Rat Pack Show Haldun Dormen

2010 Doğuş Çocuk Senfoni Ork. Rengin Hoca

2010 Samsun Opera ve Bale Ork.

PROGRAMLAR

2006 Keremcem'le Söyle Söyleyebilirsen Star TV

2007 Şefkat Eli Mtv

2012 Keremcem'le Akustik Söyleşi TRT Okul

WALT DİSNEY

2007 HSM2 İçimdeki Müzik Sensin

2007 HSM2 Var Mısın

2008 HSM3 Seninle Olmak İsterim

ÖDÜLERİ VE BAŞARILARI

2005 POPSAV Başarı Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı Kazandı

2005 33. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Erkek Solist Kazandı

2005 Future Gençlik ve Müzik Dergisi En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı Kazandı

2006 13. Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Erkek Sarkıcı "Aşk Bitti" Kazandı

2006 Google Türkiye Yılın En Çok Ziyaret Edilen Web Sitesi "keremcem.com" Üçüncü

2006 10. İFA Ödülleri En İyi Pop Erkek Şarkıcı Kazandı

2006 NetBul Magazin Türkiye'nin erkek pop star'ı Seçildi

2007 Jetix En Sevilen Türk Erkek Şarkıcı Kazandı

2007 Walt Disney HSM-2 Şarkılarını Kendi Diline En İyi Adapte Eden Şarkıcı Kazandı

2008 Yılın En Has Bilişimcileri -Kadir Has Üni- En İyi Resmi Web Sitesi (Sanatçı) Kazandı

2009 Algida Max En Sevilen Erkek Sanatçı Kazandı

2009 Gerçek Pop En İyi Orkestralı Video Klip "Sana Ferrari Gerekti" Kazandı

2010 Ayaklı Gazete Türkiye'nin En Güzel Yüzlü Erkek Dizi Oyuncusu Seçildi

2010 Magazin Plus Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı Seçildi

2010 Altın Kariyer Ödülleri -Muğla Üni.- En İyi Türk Pop Sanatçısı Kazandı

2011 Aka Koleji Yılın En İyileri Yılın En Beğenilen Pop Yıldızı Seçildi

2012 Ege Üniversitesi Yılın Sanatçısı Seçildi